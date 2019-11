OM : Garcia avait raison, ce consultant est stupéfait

Dans : OM.

Samedi après-midi, André Villas-Boas a effectué un choix gagnant en repositionnant Boubacar Kamara au milieu de terrain. Une trouvaille d’un certain… Rudi Garcia.

L’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne s’en est jamais caché. Pour lui, c’est au poste de milieu défensif que Boubacar Kamara est le plus performant. A l’époque, les supporters olympiens s’étaient gentiment moqués de Rudi Garcia, en rappelant à plusieurs occasions que c’est en défense centrale et nulle par ailleurs que l’international espoirs français avait été formé. Mais la performance XXL de Kamara face à Soumaré et André à l’occasion du choc OM-Lille a relancé le débat. Et pour Jonatan MacHardy, il n’est finalement pas impossible que Rudi Garcia eût raison.

« L'OM a gagné ce match, c'est le point positif. Le deuxième point, et je dois avouer que j'avale un petit peu mon chapeau, c'est effectivement que Boubacar Kamara, en numéro six, ça peut être une alternative très intéressante pour l'OM. Rudi Garcia nous le vendait depuis le début, je n'y croyais pas vraiment, me fiant aux formateurs de Kamara à l'OM qui nous disaient depuis le début que son meilleur poste, c'était défenseur central. Là, il a fait un très gros match au poste de numéro six » a indiqué le consultant de RMC. Reste à voir si André Villas-Boas, qui a régulièrement loué les performances de Strootman, reconduira cette tactique contre l’OL dimanche prochain au Stade Vélodrome.