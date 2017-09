OM : La honte du 6-1 et les vraies ambitions, Mandanda se confie

Dans : OM, Ligue 1.

La trêve internationale a à peine aidé à faire oublier, mais l’OM vient de voir son début de saison correct s’écrouler à Monaco. Dans un match où Rudi Garcia avait aligné une équipe très défensive, sa formation s’est faite percer de partout pour encaisser finalement six buts (6-1). Un résultat qui a clairement touché Steve Mandanda, qui ne pensait pas vivre une telle déroute aussi tôt dans le fameux projet marseillais.

« La défaite à Monaco, ça fait mal. J'étais frustré, énervé, déçu. J'avais un sentiment de honte. D'être l'OM et d'en prendre six, c'est nul. On a envie de disparaitre car c'est honteux. J'espère que c'est juste une erreur de parcours. Il va falloir assumer, avancer et gagner dimanche. Il faut avoir un sursaut d'orgueil. Il faut avancer. Je ne suis pas inquiet, pas stressé. Il va falloir ce qu'il faut dimanche », a expliqué le gardien marseillais, persuadé que ce n’est pas ce revers, aussi marquant soit-il, qui va mettre à mal les ambitions olympiennes sur le long terme.

« On a un meilleur effectif maintenant, ça se voit non ? Je trouve qu'on fait un début qui est correct. L'ambition du club est d'être sur le podium. Du jour au lendemain on ne va pas être champion et gagner la Ligue des Champions. L'ambition c'est de progresser chaque année et de jouer la C1 », a souligné l’éphémère gardien de Crystal Palace, persuadé que son équipe est sur le bon chemin et saura profiter des renforts défensifs que sont Rami et Abdennour pour se montrer plus solides à l’avenir.