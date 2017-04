OM : L'OM veut s'installer sur le site Borély, mais...

Dans : OM, Info, Ligue 1.

À la recherche d'un nouveau terrain sur Marseille pour construire un centre d'entraînement flambant neuf, la direction de l'OM a flashé sur le site Borély. Mais c'est pratiquement mission impossible...

Comme Andoni Zubizarreta l'a révélé au grand jour dès son arrivée dans la cité phocéenne, La Commanderie n'est pas à la hauteur des nouvelles ambitions de l’OM. Par conséquent, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud se sont mis en tête de construire un nouveau centre d'entraînement moderne, grand et séduisant. Sauf que les espaces verts et constructibles sont rares à Marseille... Mais le lieu idéal aurait d'ores et déjà été trouvé ! En effet, selon RMC, la direction marseillaise rêvent de s'installer sur le site Borély, entre le Parc Borély et les plages du Prado. Ce site, où se trouve un golf et un hippodrome, fait 25 hectares et est particulièrement prisé pour son cadre de vie exceptionnel.

Malgré cette volonté de l'OM, la Ville de Marseille, à qui appartient le lieu, et la Société hippique, qui a signé un contrat de location jusqu’en 2022, refusent tout changement car « la Ville souhaite tout simplement que Borély reste un hippodrome », selon un proche du maire Jean-Claude Gaudin, qui « ne va certainement pas s’embêter avec ce dossier épineux pendant son dernier mandat ! ». Si le club marseillais veut régler ce dossier du nouveau centre au plus vite, et que le site Borély reste la priorité, « d’autres options sont envisagées ». Et la solution pourrait passer par le Stade Vélodrome puisque la Ville de Marseille souhaite faire passer le loyer de quatre millions d’euros par an à huit... Un moyen de pression que McCourt et Eyraud sont prêts à utiliser pour négocier la cession du site Borély ? Le partie de poker menteur ne fait que débuter...