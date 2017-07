OM : L'OM était aussi à Glasgow pour Moussa Dembélé !

L’OM ne se précipitera pas concernant le recrutement de son futur « grand attaquant ». Le club phocéen est conscient de l’importance de cette recrue tant attendue dans le secteur offensif, autant sur le plan de l’image que sur le plan sportif. Ces dernières heures, les médias envoient Carlos Bacca à Marseille. Mais en réalité, rien n’est encore décidé au sein de la direction sportive du club olympien. Cette dernière évalue toutes les possibilités, financières et sportives.

Déjà évoqué il y a quelques semaines, la piste Moussa Dembélé refait parler d’elle ce lundi. Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants olympiens ont profité de leur déplacement à Glasgow samedi dans le cadre du match amical face aux Rangers (1-1) pour discuter avec leurs homologues du Celtic d’un éventuel transfert de Moussa Dembélé. Auteur de 32 buts la saison dernière en Ecosse, l’attaquant Français est évalué à environ 23 millions d’euros. À la vue de son potentiel et de son jeune âge (21 ans), l’OM pourrait passer à l’action…

Marseille held talks in Glasgow on Saturday about signing Celtic striker Moussa Dembele. Will cost about £20m. Scored 32 times last season