OM : L' incroyable record battu par Marseille au Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1.

Même si Franck Passi a été limogé de l'Olympique de Marseille au coeur de l'automne et remplacé par Rudi Garcia, le désormais ancien coach du club phocéen a apporté sa contribution à l'écriture d'une nouvelle page de la longue histoire de l'OM. En effet, alors que Marseille est bien remonté au classement, le constat est assez incroyable, Yohann Pelé n'a encaissé qu'un seul but au Vélodrome lors de cette première moitié de saison. Et La Provence a cherché dans ses archives, jamais cela n'était jamais arrivé depuis 1932, date de création de l'Olympique de Marseille. La meilleure performance défensive jusqu'à 2016 étant détenue par l'OM d'Alain Perrin en 2002, avec à l'époque 3 buts encaissés et au final une place de troisième en Ligue 1.

Avec ce seul but, signé de l'attaquant nantais Emiliano Sala, l'Olympique de Marseille fait mieux que le PSG cette saison et même que la saison passée, alors que Paris avait fini meilleure défense de l'histoire de la L1 avec au total 19 buts encaissés. Et la défense de l'OM est même la seule des cinq plus grands championnats européens à n'avoir pris qu'un but à domicile, faisant jeu égal avec Villarreal qui comme Marseille, n'a encaissé aucun but en seconde période devant ses supporters. De même, l'OM et le PSG sont les deux formations du Big Five à finir le plus de match sans encaisser le moindre but (10 rencontres), Marseille, Paris et Nice étant même invaincues à domicile depuis avril 2016.

On peut cependant noter que lors de cette première moitié de saison, l'Olympique de Marseille n'a joué au Vélodrome contre aucun des formations installées sur le podium de Ligue 1, à savoir Nice, l'AS Monaco et le PSG.