OM : L'erreur qui aurait pu tuer la carrière de Thauvin selon Hantz

Brillant sous le maillot de l'Olympique de Marseille cette saison, Florian Thauvin a pourtant perdu un temps précieux en ne signant pas à Lille en 2013, selon Frédéric Hantz.

Si l'OM est toujours en course pour terminer dans le Top 5 de L1 à l'issue de cette saison, c'est en grande partie grâce à Florian Thauvin. Décisif à 22 reprises en championnat, avec quinze buts et sept passes décisives, Thauvin a changé de dimension en 2017. Mais son arrivée au très haut niveau, et donc en équipe de France, qu'il a découvert au mois de mars, aurait très bien pu se faire encore plus tôt. En effet, selon Frédéric Hantz, l'attaquant de 24 ans a gravi une trop grande marche en passant directement de Bastia à l'OM... alors qu'il aurait dû jouer au LOSC, où il avait d'ailleurs signé un contrat en janvier 2013 avant d'opter finalement pour l'OM en septembre. Une erreur de casting qui aurait pu lui coûter cher selon son ancien entraîneur au SCB...

« Flo, il lui fallait une étape, je regrette qu'il ne soit pas allé à Lille, car il a perdu un an. Ce transfert avorté, ces atermoiements ont freiné sa progression. Il a un talent fou, une grande confiance en lui, et, sans tomber dans le freudien, il a besoin d'avoir les bonnes épaules sur lesquelles s'appuyer, vu son parcours personnel. Il est extrêmement sensible. Costaud dans sa tête, oui, mais pour être constant, surmonter les difficultés, il faut des repères solides, des gens qui l'aident vraiment. Cela n'a pas toujours été le cas. Flo a tardé à avoir une progression dans les bons choix de jeu. À Bastia, lors de ses premières saisons à Marseille, il en faisait souvent un peu trop. Il est difficile de le brider. Mais il y avait une mauvaise analyse de certaines situations, entre "je la donne" et "je la garde". Par exemple, malgré la densité de joueurs, il voulait passer quand même. Son cheminement doit être là-dessus, qu'il se concentre pour que ça devienne des automatismes. J'ai la capacité sur mon contrôle d'éliminer, je le fais. Je suis bloqué, parce que je ne suis pas en prise de vitesse ou parce qu'il y a du monde, je donne. Ce type de joueurs, fantastiques, te donne l'impression que tu es un bon entraîneur ! », a lancé, dans les colonnes de L'Équipe, Hantz, qui estime donc qu'un Thauvin en pleine confiance fait progresser tout un club. Et c'est actuellement bien le cas à l'OM.