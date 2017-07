OM : L'agent de Lucas Perez donne un gros indice

Dans : OM, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille durant ce mercato d'été, Lucas Perez pourrait bien se laisser tenter par un projet en Ligue 1...

Mis dehors du côté d'Arsenal, sachant que le club anglais lui a retiré son numéro 9 au profit d'Alexandre Lacazette et qu'Arsène Wenger ne l'a même pas convié pour la tournée estivale, Lucas Perez va bientôt changer d'air. Mais pour aller où ? Peut-être en France... Acheté par Arsenal au Deportivo La Corogne en 2016 pour 20 ME, l'attaquant espagnol est effectivement courtisé par l'OM et le Bayer Leverkusen, selon The Sun, mais aussi par d'autres clubs en Europe. Ce que Rodrigo Fernandez ne cache pas.

« L'OM sur Lucas Perez ? Plusieurs clubs français veulent recruter Lucas. Lucas veut partir d'Arsenal, mais pour l'instant, nous n'avons reçu aucune offre concrète venant de la Ligue 1. Je ne connais pas le prix exact demandé par les Gunners. Cet été, on choisira un projet sportif avant tout. Lucas veut jouer, tout simplement », a confié, à Foot01.com, l'agent de Lucas Perez, qui avoue donc que l'avant-centre de 28 ans pourrait relancer sa carrière en France, où un certain Unai Emery le tient en haute estime...