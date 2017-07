OM : Koscielny n'avait aucune raison de quitter Arsenal cet été

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par l’OM au début de l’été, Laurent Koscielny devrait finalement rester à Arsenal. Sur le site officiel des Gunners, l’international français a confié que son avenir s’écrivait à Londres. Avant d’engager Leonardo Bonucci, le Milan AC s’était également renseigné sur la disponibilité de l’ancien Lorientais, avant d’être éconduit de la même manière que les dirigeants phocéens.

« Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas combien de temps je resterais. Aujourd'hui, je m'apprête à entamer ma huitième saison au club et j'en suis ravi. Je n'ai aucune raison de partir. Je vais juste continuer à travailler et à tout donner pour l'équipe, pour obtenir les meilleurs résultats possibles ». Il faudra donc patienter encore au moins un an pour les courtisans de Laurent Koscielny, désormais installé comme le patron de la défense d’Arsenal.