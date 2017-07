OM : Mandanda, Rami... L'OM a du boulot au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille a confirmé la signature de Steve Mandanda, qui s’est engagé pour trois saisons en faveur du club phocéen. Outre cette signature, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont également bouclé le dossier Adil Rami, qui coûtera entre 4,5 et 6 millions d’euros à l’OM. Mais selon les informations de nos confrères du Parisien, le mercato olympien est loin d’être terminé puisque au moins quatre recrues pourraient encore débarquer en Provence dans les prochaines semaines pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia.

Ce n’est un secret pour personne, l’OM vise encore une pointure en attaque (les noms de Bacca, Bony, Dembélé et Giroud sont régulièrement évoqués). Mais outre ce poste prioritaire, l’état-major de l’OM a également la volonté d’accroître la concurrence au milieu de terrain, où cinq joueurs (Sertic, Luiz Gustavo, Sanson, Lopez et Zambo-Anguissa) se disputent les trois strapontins du 4-3-3 de Rudi Garcia. Mardi, le nom de Moussa Sissoko a été ressorti par les médias londoniens. En défense, deux joueurs sont également toujours espérés. Un complément à Adil Rami en charnière centrale, plus rapide et plus à l’aise techniquement que l’international français, et un latéral capable de doubler efficacement Hiroki Sakaï, titulaire indiscutable dans l’esprit de son coach. Autant dire que l’OM a encore du boulot. Mais si le club olympien parvient à recruter quatre éléments comme espéré, alors l’effectif à la disposition de Rudi Garcia sera très complet et compétitif.