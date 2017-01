OM : Grégory Sertic attendu dimanche pour signer !

Dans : OM, Mercato.

A six mois de la fin de son contrat, Grégory Sertic est tout proche de rejoindre Marseille.

La rumeur apparue ces dernières heures se confirme, alors que l’OM cherche un joueur surtout capable d’évoluer au poste de défenseur central, où le Franco-Croate a déjà été utilisé à plusieurs reprises avec les Girondins. Selon Yahoo Sports, les discussions seraient très avancées entre les deux clubs, et devraient se conclure dimanche. Ensuite, le joueur formé au sein du club au scapulaire pourrait signer un contrat de quatre ans et demi avec l’OM.

Rudi Garcia « apprécierait son profil » et sa polyvalence, alors que les dirigeants marseillais ne savent pas trop s’ils pourront compter sur Lassana Diarra cette saison, et cherchent surtout un défenseur central capable d’être un peu plus mobile que Rolando. De plus, cette opération ne serait pas un gros risque sur le plan financier, Sertic ayant la possibilité de partir gratuitement cet été, Bordeaux ne pourra pas être trop gourmand. On évoque un transfert à hauteur de 1 ME. Une prise de risque limitée, même si le contrat de quatre ans et demi peut surprendre par sa longueur pour un joueur régulièrement blessé ces dernières saisons.