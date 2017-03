OM : Gomis et Vainqueur, le club a tranché pour leur avenir

Dans : OM, Mercato.

Au début de la saison, l’OM était encore sous la coupe de Margarita Louis-Dreyfus avec donc un budget très limité pour les transferts, et des transactions à l’arrache pour lancer un exercice qui s’annonçait compliqué.

Vincent Labrune avait tout de même réussi à se faire prêter quelques éléments qui sont désormais devenus des cadres de l’équipe, et notamment William Vainqueur ainsi que Bafetimbi Gomis. Les deux joueurs, prêtés pour un an, marquent les esprits par leurs performances, au point d’avoir convaincu la direction. Si celle-ci a longtemps hésité, selon L’Equipe, le choix a désormais été fait, et les négociations avec l’AS Roma pour le milieu de terrain, et Swansea pour l’avant-centre, vont être entamées pour négocier le transfert définitif des deux éléments.

Le club italien demande environ 3 ME pour l’ancien nantais. Le club gallois ne devrait pas non plus se montrer trop gourmand, puisqu’il n’a pas l’intention d’utiliser l’ancien lyonnais et stéphanois la saison prochaine. Mais concernant Gomis, c’est surtout au niveau de son salaire que cela pourrait coincer, Jacques-Henri Eyraud n’ayant aucune intention de s’aligner sur les plus de 420.000 euros mensuels de son avant-centre, qui ne coûte « que » 300.000 euros par mois à l’OM cette saison, Swansea lui versant les 120.000 euros restant selon l’accord du prêt. Reste à savoir si Gomis acceptera le sacrifice financier pour signer un contrat longue durée avec le club de sa région natale.