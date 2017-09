OM : Gomis a vite compris que l'OM ne voulait plus de lui

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Longtemps durant l’été, l’avenir de Bafétimbi Gomis a fait parler à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’ancien capitaine du club phocéen, auteur de 20 buts en Ligue 1 la saison dernière, aurait pu être le grand attaquant de l’OM. Finalement, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, l’international français a signé à Galatasaray en Turquie et la direction phocéenne a réussi à embaucher un attaquant de stature internationale en fin de mercato avec Kostas Mitroglou. Dans les colonnes du journal L’Equipe ce lundi, Bafétimbi Gomis revient sur sa séparation avec l’OM.

« J’ai senti une envie de me conserver, mais pas une volonté absolue. Ils ne se sont pas dit « il a marqué 20 buts en étant blessé deux mois dans une équipe moins forte que celle de l’année prochaine, c’est un joueur qui correspond à notre projet ». Je ne me suis pas senti au cœur du projet donc j’ai décidé de partir. Et même si l’OM avait fait l’effort financier, je ne serais peut-être pas resté. Simplement, j’aurais eu le choix entre Marseille et l’étranger. Mais dès le début des négociations, je savais que je ne resterais pas » a expliqué l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne avant de conclure. « La rémunération proposée a simplement confirmé ce que je pensais. Comme l’a dit Rudi Garcia, ils avaient envie de me garder, mais il n’était pas question de faire des folies » a regretté celui qui aura tout de même permis à l’OM d’accrocher la cinquième place la saison dernière.