OM : Giroud inaccessible, l'OM se concentre sur Bacca et Jovetic

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Après avoir conclu l’arrivée de Valère Germain la semaine dernière, l’Olympique de Marseille entend bien boucler le recrutement d’un deuxième attaquant qui compléterait l’attaque phocéenne. Depuis plusieurs jours, trois noms reviennent avec insistance : Stevan Jovetic, Carlos Bacca et Olivier Giroud. Mais selon les informations du journal L’Equipe, la direction de l’OM serait plutôt pessimiste quant à ses chances d’attirer l’international français. En effet, la tendance serait clairement à ce que le buteur d’Arsenal reste en Premier League cet été malgré la très probable arrivée d’Alexandre Lacazette à Londres.

Du coup, les pistes Carlos Bacca et Stevan Jovetic sont plus que jamais d’actualité. D’autant que Le Parisien indique ce lundi que l’international colombien du Milan AC est désormais ouvert à un transfert dans la cité phocéenne. Son transfert serait estimé à 20 ME maximum. Cela tombe bien, c’est l’enveloppe que l’OM ne souhaiterait pas dépasser pour le recrutement de sa pointure offensive cet été. Après plusieurs semaines de calme plat, le mercato s’emballe clairement à l’OM et les officialisations pourraient s’enchaîner dans les prochains jours.