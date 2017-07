OM : Giroud à Marseille, Aubameyang peut tout faire capoter

Dans : OM, Bundesliga, Mercato.

Barré par Alexis Sanchez la saison dernière, Olivier Giroud (30 ans) est désormais confronté à la concurrence d’Alexandre Lacazette à Arsenal.

Comme on pouvait s’en douter, l’attaquant numéro 1 de l’équipe de France envisage bien un départ, lui qui refuse de jouer les doublures à l’approche du Mondial 2018. Une nouvelle encourageante pour ses prétendants, et notamment pour l’Olympique de Marseille qui a fait du Gunner sa priorité en attaque. Un dossier compliqué puisque l’ancien Montpelliérain, encore indécis, ne serait pas emballé à l’idée de revenir en Ligue 1. De plus, le club phocéen a de la concurrence sur ce dossier.

Et l’on ne parle plus simplement d’Everton ou West Ham. D’après le Daily Mirror, le Borussia Dortmund pourrait se mêler à la lutte pour Giroud ! En effet, le pensionnaire de Bundesliga ciblerait le Français en cas de départ de son buteur Pierre-Emerick Aubameyang. Plutôt surprenant dans la mesure où les deux attaquants n’ont pas du tout le même profil. En tout cas, il s’agirait d’un obstacle majeur pour l’OM, le Borussia Dortmund étant un club très attractif sur le marché des transferts.