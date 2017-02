OM : Garcia annonce six absences pour Guingamp

Dans : OM, Ligue 1, EAG.

Présent en conférence de presse ce lundi midi avant la réception de Guingamp, ce mercredi soir, Rudi Garcia en a profité pour faire un point sur l'infirmerie. Et pour cette 24e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur Diaby, Hubocan et Kamara, encore blessés, mais aussi sur Njie, pas encore rentré de la CAN après le succès du Cameroun, et le duo Diarra - Evra, toujours pas opérationnel. Par contre, le club olympien va s'appuyer sur un Bedimo pas encore à 100 %, mais qui devrait réintégrer l'équipe après avoir ciré le banc de touche face à Metz.