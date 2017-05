OM : Eyraud veut le titre à Marseille, mais il ne frime pas !

Dans : OM, Ligue 1.

Président de l'Olympique de Marseille depuis le rachat du club par Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud sait qu'une qualification européenne, même par la petite porte, sera appréciée à sa juste valeur par les supporters de l'OM. Mais, une fois que le mercato d'été sera passé, le patron du club phocéen ne pourra pas se contenter de jouer pour une cinquième place, Marseille ayant le budget pour prétendre au podium et bien évidemment au titre malgré la concurrence du PSG et de Monaco.

Se confiant dans Le Parisien, Jacques-Henri Eyraud ne masque pas son désir de voir l'Olympique de Marseille renouer avec le titre de champion de France, mais il reste très prudent et ne fait pas des promesses dans le vent. Car le président de l'OM sait que la bataille sera âpre saison après saison et qu'il est inutile d'en faire des tonnes au risque de décevoir les supporters marseillais. « Si je pense que l’OM peut atteindre les sommets plus vite que prévu ? Avec Frank, nous aimons nous projeter sur le long terme. On sait que dans le football, les miracles n’arrivent que rarement. On est là pour bâtir patiemment, avec discipline. Évidemment, on souhaite que les résultats arrivent le plus vite possible, mais ça prend du temps. L’objectif à terme reste de se battre, saison après saison, pour le titre, et donc de se qualifier pour la Ligue des champions », prévient Jacques-Henri Eyraud, histoire de bien fixer les choses.