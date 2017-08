OM : Eyraud donne rdv jeudi à minuit pour l'attaquant !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

C'est ce mercredi midi que l'Olympique de Marseille a officiellement présenté Aymen Abdennour, prêté par Valence au club phocéen. Et forcément, en conférence de presse, Jacques-Henri Eyraud n'a pas échappé à une question sur ce qui était et reste la priorité de Rudi Garcia, à savoir la venue d'un grand attaquant à l'OM d'ici jeudi minuit.

« Rudi, Andoni et moi, nous validons le fait qu’il faut qu’un attaquant rejoigne l'OM. Mais on pense aussi que cette arrivée ne doit pas se faire dans des conditions irréalistes et injustifiées. On veut recruter un deuxième attaquant qui correspond pleinement à ces critères. Rendez-vous demain à minuit pour voir ce qu'on a réalisé ou pas, a prévenu le président de l’Olympique de Marseille, lequel a tordu le cou à l'info d'un média anglais qui a évoqué une grosse boulette de sa part avec Stevan Jovetic. J’ai évidemment reconnu Jovetic dans l'hélicoptère. On a eu une discussion très bonne. Il a apprécié notre projet mais le critère Ligue des Champions a été plus important pour lui. »