Dans : OM, Ligue 1.

Dans un communiqué, le président de l'Olympique de Marseille a confirmé ce dimanche matin l'accord signé avec Puma, qui deviendra en 2018 l'équipementier de l'OM. « L’OM sera le club sportif le plus important pour PUMA en France et nous avons été très séduits par la volonté de ses dirigeants de nous accompagner activement à l’international. C’est un formidable témoignage de confiance pour notre projet OM Champion. Ce contrat va nous assurer des recettes annuelles conséquentes, nécessaires à l’atteinte de nos objectifs sportifs. C’est le plus gros contrat commercial de l’histoire du Club », se félicite Jacques-Henri Eyraurd, qui n’a toutefois pas donné le montant et la durée de ce contrat.