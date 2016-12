OM : Debuchy ouvre grand la porte à une arrivée

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Recruter un arrière droit ne fait pas partie des priorités de l’Olympique de Marseille cet hiver, mais le club olympien ne refusera clairement pas une belle opportunité si elle se présente. Et ce pourrait bien être le cas car Mathieu Debuchy a répondu ce jeudi dans les colonnes de L’Equipe à l’intérêt de l’OM à son égard. Complètement barré à Arsenal où il ne joue quasiment plus, le latéral français, qui n’a pas réussi à se refaire totalement la cerise lors de son prêt à Bordeaux la saison passée, espère bien pouvoir prendre sa revanche en atterrissant à Marseille. Le coup est encore loin d’être joué, mais l’ancien lillois, qui y a connu Rudi Garcia comme entraineur, y est favorable.

« J’ai envie de relever un challenge, de me remettre dans le bain, de faire tout simplement mon métier correctement. J’ai dit à mes agents de revenir vers moi que s’il y avait quelque chose de concret. Après, Marseille, ça reste Marseille. Même si les résultats ont été un peu difficiles, ça reste l’un des plus gros clubs de Ligue 1. En plus, il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place avec un coach que je connais bien », a lancé Mathieu Debuchy dans les colonnes de L’Equipe. En cas d’accord avec Arsenal pour récupérer le latéral droit, l’OM sait au moins que Debuchy est déjà partant pour rejoindre la Provence et y retrouver les terrains.