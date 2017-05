OM : Critiqué, enterré, Evra marque et fait des pompes

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Souvent critiqué depuis son arrivée hivernale à l'Olympique de Marseille, et notamment par Christophe Dugarry avec qui il a connu un violent clash ces derniers jours, Patrice Evra a répondu présent lors du choc contre Nice (2-1). En marquant son premier but sous le maillot phocéen, le latéral gauche a offert la victoire aux siens. Ce but en Ligue 1, une première pour lui depuis 2003, Evra l'a fêté avec joie en faisant des pompes et en montrant qu'il avait des « cojones », juste pour répondre à ceux qui disent qu'il est fini pour le football et qu'il venait à l'OM en préretraite.