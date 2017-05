OM : Cet espoir de Ligue 1 calme les ardeurs de l'OM au mercato

Dans : OM, Nancy, Ligue 1, Mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille devrait s’activer pour trouver une doublure à Patrice Evra, titulaire indiscutable de Rudi Garcia au poste de défenseur gauche, tandis que Henri Bédimo pourrait prendre la porte. La direction phocéenne pourrait être tentée de recruter un très jeune joueur à fort potentiel, remplaçant de l’international français dans un premier temps avant d’éventuellement le pousser sur le banc. Dans cette optique, le jeune latéral nancéien Faitout Maouassa a régulièrement été évoqué comme une piste crédible de l’OM ces dernières semaines.

Dans un entretien accordé à l’Est Républicain, le jeune latéral de l’AS Nancy a évoqué un probable départ en cas de relégation du club lorrain. « Si une descente aurait une influence sur mon avenir ? Je crois que oui. Économiquement, le club serait peut-être obligé de me vendre. Mais moi, j’ai justement très envie de rester ici pour continuer ma progression. C’est pour ça, aussi, que le maintien en L1 est très important ! » a expliqué le polyvalent Maouassa. « Mais c’est vrai que je me sens mieux un cran plus haut en pro. Tactiquement, c’est plus dur. Je ne peux plus rattraper des coups en défense uniquement avec ma vitesse. Je me considère milieu excentré désormais » a-t-il confié. Autant d’éléments qui pourraient refroidir l’Olympique de Marseille en vue du mercato estival…