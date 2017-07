OM : Carlos Bacca et Marseille, ça devient très chaud !

Dans : OM, Mercato, Serie A.

À la recherche d'un nouvel attaquant pour remplacer le départ de Bafé Gomis, l'Olympique de Marseille continue de plancher sérieusement sur le dossier Carlos Bacca.

Outre Stevan Jovetić et Olivier Giroud, le club phocéen lorgne bel et bien sur Carlos Bacca au cours de ce mercato d'été. Et cette piste est même la plus chaude actuellement. Selon L'Equipe, l'OM avance doucement mais sûrement dans ce dossier. En partance du Milan AC, sachant que Vincenzo Montella ne compte plus trop sur lui suite à l'arrivée d'André Silva, l'international colombien cherche donc un nouveau challenge. Les solutions ne manquent pas, mais celle le menant à Marseille est de plus en plus crédible.

Intéressé par le projet olympien, l'attaquant de 30 ans se verrait bien en Ligue 1 la saison prochaine. Andoni Zubizarreta a même rencontré plusieurs fois l'entourage de Bacca au cours des dernières semaines. Pour prendre la température, mais aussi pour évoquer le futur contrat potentiel. Si l'OM et le joueur semblent sur la même longueur d'onde, ils doivent désormais convaincre le Milan AC. Selon nos informations, une réunion entre toutes les parties doit avoir lieu dans les prochains jours pour savoir si le transfert de Bacca, estimé à 20 ME, vers Marseille est possible...