OM : Carlos Bacca à Marseille pour 15ME, ça se confirme

L’imminence du transfert de Carlos Bacca à l’Olympique de Marseille se confirme. Comme annoncé par Le Parisien samedi soir, le Colombien est bel et bien tout proche de signer en faveur du club phocéen. Ce dimanche après-midi, c’est au tour de Sky Sports de confirmer un accord entre le Milan AC et l’OM à hauteur de 15 millions d’euros pour l’ancien buteur du FC Séville.

Egalement venu aux renseignements pour Wilfried Bony, Mbaye Niang ou encore Moussa Dembélé, Rudi Garcia tiendrait donc son « grand attaquant » capable d'évoluer avec Valère Germain, déjà hauteur de 4 buts en préparation, à la pointe de son attaque la saison prochaine…

Colombian striker Carlos Bacca on his way to Marseille from AC Milan for £13m. Almost joined West Ham last summer for £26m