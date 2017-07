OM : C'est tout Bony, l'OM passe à l'attaque !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

En proie aux doutes vis-à-vis des dossiers Giroud, Bacca et Jovetic, l'Olympique de Marseille pourrait finalement jeter son dévolu sur Wilfried Bony.

Durant ce mercato, le club phocéen recherche activement un nouveau buteur capable de renforcer son secteur offensif. Pour faire un bon parcours en Europa League et viser le podium en Ligue 1, l'OM a besoin d'un grand attaquant pour épauler Germain. Mais ce dossier est plus compliqué que prévu. Zubizarreta avait établi plusieurs priorités : Giroud en plan A, Bacca en B, et Jovetic en C. Sauf que ces trois pistes sont toutes complexes. L'attaquant français ne veut pas quitter Arsenal pour la Ligue 1, le buteur colombien pèse actuellement le pour et le contre entre toutes les opportunités qu'il a, et le Monténégrin de l'Inter réclame un très gros salaire. Par conséquent, l'OM pourrait se tourner vers son plan D : Wilfried Bony. Beaucoup plus simple à boucler, sachant que Man City ne compte plus du tout sur lui la saison prochaine, l'attaquant ivoirien serait même la nouvelle priorité olympienne, selon Alpha Baldé.

« Laissé à Manchester pour cause de blessure selon Pep, Bony serait bien la piste la plus chaude côté OM. Confirmation de l'entourage proche que j'ai eu ce vendredi. Marseille tente de faire baisser les 15 ME voulus par City. La piste Bacca serait plus coûteuse, et Milan ne veut pas lâcher », explique, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui estime donc que Bony pourrait être le fameux grand buteur international de l'OM. Pas sûr que ce potentiel transfert fasse l'unanimité, quand on sait que l'attaquant de 28 ans n'a marqué que deux buts en 10 matchs de Premier League la saison dernière en prêt à Stoke City...