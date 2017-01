OM : Bordeaux rappelle la loi du mercato pour Sertic

Dans : OM, Mercato, Bordeaux.

L’Olympique de Marseille effectue un petit forcing de dernière minute pour s’offrir les services de Grégory Sertic, dont le profil plait à Rudi Garcia comme joueur de complément au milieu ou en défense centrale.

Pas forcément la recrue qui fera rêver les supporters, mais c’est un joueur expérimenté et disponible à un prix raisonnable puisqu’il n’a plus que six mois de contrat. Quoi que… Bordeaux a affiché ses ambitions financières après avoir refusé une offre à hauteur d’un million d’euros, et en demande le double. Et sinon, le Franco-Croate ne changera pas de club a prévenu Jocelyn Gourvennec.

« Je n'avais pas prévu le départ de Sertic. Quand un joueur a ça en tête, c'est difficile. Il ne veut pas prolonger... Il reste trois jours, il faudra qu'on tranche. Si l'OM paye l'indemnité de transfert prévu par les dirigeants, il partira », a consenti l’entraineur girondin sur Canal+. L’OM sait ce qu’il lui reste à faire.