OM : Bacca à l'OM, signature cette semaine selon BeIN Sports !

Ces dernières heures, un accord de principe entre l’Olympique de Marseille et le Milan AC à hauteur de 15 millions d’euros est évoqué concernant le transfert de Carlos Bacca. Après Le Parisien et Sky Sports, c’est au tour de BeIn Sports de confirmer la tendance.

Journaliste de la chaîne cryptée, John Ferreira indique même sur son compte Twitter que l’international colombien doit s’engager la semaine prochaine à l’OM. "Scoop ?! Ce qui était vrai le 02/07 l'est encore plus aujourd'hui. Bacca signera à l'OM dans la semaine" a-t-il expliqué. Le club phocéen tiendrait ainsi sa deuxième recrue de choix en attaque après Valère Germain, la cinquième au cours de ce mercato si l’on ajoute les arrivées de Luiz Gustavo, Adil Rami et Steve Mandanda.