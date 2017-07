OM : 700 euros par mois ? Un minot va claquer la porte

Dans : OM, Mercato.

Jeune avant-centre de l’OM arrivé au club en 2012, Marvin Kokos ne devrait pas faire la suite de sa carrière au sein de son club formateur. En effet, depuis des semaines, son entourage discute avec le club provençal au sujet d’un premier contrat et visiblement, le club phocéen ne laisse aucune marge de manœuvre pour la discussion. L’agent de l'attaquant de 16 ans l’a fait savoir ouvertement sur Twitter, expliquant que le départ de Kokos était désormais inéluctable.

« Après un nouveau refus de l’OM de négocier la durée du contrat, et non l’aspect financier, l’avenir de Marvin s’inscrit hors de Marseille. Il n’a jamais été question d’argent dans ce dossier, juste de durée. Croyez-vous que proposer un contrat d’un an est logique ? Pensez-vous que proposer un an et 700 euros par mois est respectueux ? Il n’y a pas de pourparlers et il n’y en a jamais eu car l’OM reste campé sur un contrat d’un an », a déploré Christophe Hutteau, le représentant de Marvin Kokos, qui ne signera donc pas aspirant pour les trois prochaines saisons, comme il l’aurait souhaité. Au mois de juin, devant les négociations déjà compliquées avec l’OM, plusieurs clubs européens et français étaient venus aux renseignements, avec Lille, Monaco, la Juventus et Leipzig.