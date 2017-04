OM : 100ME donnés à Garcia et Zubizarreta pour le prochain mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Frank McCourt avait annoncé dès sa prise de pouvoir à l'Olympique de Marseille qu'il avait prévu de dépenser 200ME afin de renforcer son équipe. Et Jacques-Henri Eyrdau a récemment fait savoir qu'il ne fallait pas croire que le milliardaire américain allait lâcher une fortune juste pour le plaisir, le propriétaire de l'OM n'ayant pas les moyens du Qatar. Mais, les supporters attendent quand même des renforts pour le prochain mercato et pas qu'un peu.

Selon L'Equipe, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta devraient disposer d'une enveloppe de 100ME l'été prochain pour renforcer l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas rien. Parmi les noms qui circulent déjà dans les coulisses du Vélodrome, on cite Olivier Giroud ou Mario Mandzukic comme des possibles joueurs susceptibles de venir à l'OM. Mais ce mardi, le quotidien sportif ajoute à ces deux attaquants les noms de Laurent Koscielny, Moussa Sissokko...ou bien encore Christ-Emmanuel Maoussa, défenseur de Nancy champion d'Europe U19 tricolore. On semble s'orienter en effet vers un mercato en bleu-blanc-rouge, les signatures de Patrice Evra et Dimitri Payet ayant déjà donné la tendance lors du marché hivernal des transferts.