LOSC : Le club prépare le clap de fin de Michel Seydoux

Dans : LOSC, Ligue 1.

La passation de pouvoir entre Michel Seydoux et Gérard Lopez est désormais imminente, et le président actuel va céder sa place dans les prochains jours. Le LOSC a en effet publié un communiqué sur son site Internet pour annoncer que le match entre Lille et Saint-Etienne serait le dernier l’ère Seydoux, qui a tout de même duré 15 ans. Par la suite, Lille sera racheté avant le 20 janvier 2017 par l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois.

« La soirée du vendredi 13 janvier au Stade Pierre Mauroy s’annonce unique : lorsque les trois coups de sifflet finaux de LOSC-ASSE retentiront, le Président Michel Seydoux s’avancera pour saluer une dernière fois les supporters du club pour lequel il s’est donné quinze années durant. Un certain nombre d’hommages et de célébrations, sur la pelouse comme en tribunes, avant comme après-match, sont prévus pour célébrer cet événement. Pour participer pleinement aux festivités, nous invitons les supporters du LOSC à arriver tôt avant la rencontre et à rester bien assis à l’issue de celle-ci.

Il sera ensuite temps pour le président au mandat le plus long de l’histoire du LOSC (et aux 721 matchs) de tirer sa révérence pour son dernier match au Stade Pierre Mauroy. On imagine que tous les supporters lillois, qui ont partagé tant d’émotions avec le LOSC de Michel Seydoux ces quinze dernières années, sauront honorer leur président et être présents pour partager ce moment fort qui restera à jamais gravé dans les mémoires… et dans l’histoire du LOSC », a fait savoir le club nordiste, persuadé que Michel Seydoux verra son travail être apprécié à sa juste valeur. Lors de ces 15 ans, le titre de champion de France décroché par la bande à Eden Hazard en restera clairement le point d’orgue.