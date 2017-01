LOSC : Campos a repéré une pépite brésilienne à la Roma

Dans : LOSC, Mercato, Serie A.

Alors que Gérard Lopez est le nouveau propriétaire officiel du LOSC depuis jeudi, le mercato hivernal du club nordiste va s’accélérer dans les prochaines heures, avec le dossier Gerson en tête de gondole.

Depuis plusieurs semaines, la troupe de Gérard Lopez travaille dans l'ombre pour renforcer le LOSC d'ici à la fin du mois de janvier. Et cela va se concrétiser dans les prochaines heures puisque les deux premières arrivées de Junior Alonso et d'Anwar El Ghazi sont actées. Mais ces renforts ne seront pas les seuls. En effet, Luis Campos s'active désormais sur d'autres dossiers. À commencer sur celui de Gerson...

Ces derniers jours, la Roma avait refusé le départ de son milieu offensif. Mais le club de la Louve n'est plus si catégorique que cela et pourrait bien craquer sous le poids du forcing lillois. Les Dogues insistent donc pour recruter ce Brésilien de 19 ans à la recherche de temps de jeu, sachant qu'il n'a joué que 132 minutes cette saison en Serie A. Et la solution d'un prêt pourrait voir le jour, selon Di Marzio, qui avoue cependant que cette transaction peut se faire si et seulement si la Roma lui trouve un remplaçant pour la deuxième partie de saison.