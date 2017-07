Mercato : Wellington Silva est attendu à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Premier League, Foot Mondial.

Alors que Jocelyn Gourvennec souhaitait plus ou moins boucler son recrutement cette semaine, Bordeaux s'apprête à accueillir Wellington Silva. Selon L'Equipe, l'ailier brésilien devrait signer avec les Girondins en début de semaine prochaine. Quelques détails restent encore à régler entre Fluminense et Arsenal, qui doit toucher 45 % du montant de ce transfert estimé à 5 ME, mais l'arrivée du joueur de 24 ans en Ligue 1 ne fait pratiquement plus aucun doute.