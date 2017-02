FCGB : Triaud l'assume, Bordeaux rêve d'Europe

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jean-Louis Triaud (président de Bordeaux après la victoire contre Guingamp) : « Nous avons assuré l’essentiel. Nous restons au contact des autres équipes. C’est important de rester dans le wagon des candidats aux places européennes. C’est un groupe qui est jeune, plein de talent. Nous recrutons des garçons en devenir : Malcom, François Kamano. L’ancien bastiais est une bonne pioche. C’est un garçon plein de potentiel. Le clin d’œil à nos supporters est sympa ! Ce sont des supporters fidèles et sympathiques. Nous allons essayer de finir dans les places européennes et terminer l’année du mieux possible. »