FCGB : Passe décisive de Galtier, Bordeaux fonce vers un buteur

Dans : Bordeaux, ASSE, Mercato.

Ce n’est un secret pour personne, Nolan Roux n'a plus les faveurs de Christophe Galtier depuis un bon moment.

Et au cas où le message n’était pas bien passé, l’attaquant de 29 ans fait partie des trois joueurs écartés par l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne jusqu’à la fin de la saison. Au même titre que le milieu Bryan Dabo et l'ailier Oussama Tannane, l’ancien joueur de Lille a donc intérêt à chercher un point de chute pour cet été. Cela tombe bien, Nolan Roux ne manquerait pas de prétendants en Ligue 1.

D’après France Bleu, les Girondins de Bordeaux seraient toujours intéressés par son profil, après avoir étudié cette piste lors du dernier mercato hivernal. Cette fois, le club aquitain pourrait aller au bout de ses intentions sachant que les départs de Jérémy Ménez et Diego Rolan ne sont pas à exclure. De plus, l’ASSE et Galtier feront tout pour faciliter le transfert de leur avant-centre auteur de 5 buts toutes compétitions confondues.