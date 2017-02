FCGB : Les projets de l’OM et du LOSC font marrer Gourvennec

Dans : Bordeaux, OM, LOSC, Ligue 1.

Lors de la présentation de ses deux principales recrues, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Jocelyn Gourvennec s’est montré satisfait.

Avec le milieu Younousse Sankharé et le défenseur central prêté par le Zenith Saint-Pétersbourg, Vukasin Jovanovic, le technicien estime que son équipe peut franchir un cap en deuxième partie de saison. En revanche, Gourvennec semble moins optimiste pour les nouveaux projets de l’Olympique de Marseille et du LOSC, qui ont respectivement accueilli quatre et sept renforts cet hiver.

« Vous savez, une équipe ce n’est pas additionner les joueurs et puis les lancer, c’est de créer du lien, un équilibre, des automatismes, des habitudes de jeu, d’avoir une pensée de jeu commune, a expliqué le coach des Marine et Blanc. Alors quand on doit intégrer un joueur, deux joueurs, c’est une chose, mais quand il faut en intégrer six ou sept, c’est autre chose. Après, chacun fait comme il le souhaite. On a de la stabilité sur le plan offensif parce que tous nos joueurs sont restés. On a de la stabilité et du vécu ensemble et ça doit être un atout par rapport à d’autres équipes. » Gourvennec aurait-il tenu le même discours avec de plus gros moyens financiers ?