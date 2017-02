FCGB : Le mercato est réussi et Gourvennec dit pourquoi

Dans : Bordeaux, Mercato.

Accroché par Rennes ce samedi, Bordeaux poursuit sa saison à une place qu’il connaît, bien calé en première partie de tableau mais juste derrière les équipes à la lutte pour une place européenne. Cet hiver, l’effectif n’a vraiment pas été bouleversé même si deux recrues sont arrivées dans les derniers instants (Jovanovic et Sankharé) alors que les Girondins ont perdu Pablo, Sertic et Kiese Thelin. Rien d’insurmontable donc pour Jocelyn Gourvennec, qui a confié à bein SPORTS que l’essentiel avait été effectué en ne perdant aucun des joueurs majeurs courtisés devant, à savoir Rolan, Laborde et Malcom.

« Le premier axe de notre travail de recrutement, ça a été de conserver tous nos joueurs offensifs. Il y a eu quelques approches, et on a fait le choix de conserver tout le monde pour faire une meilleure seconde partie de saison. On a eu un départ, avec deux arrivées de joueurs différents ; un joueur qui découvre, qui est jeune et qui a beaucoup de talent, Vuka Jovanovic, et Younousse Sankharé qui connait très bien le championnat, qui sera un milieu de plus pour nous et qui va nous apporter quelque chose de différent dans le profil. Après, avec les jeunes qui montent d’un cran, je pense qu’on est mieux armé, mais il faut que cela se concrétise et surtout que ça ne se relâche pas parce qu’on n’a pas trop de marge », a prévenu l’entraineur bordelais, qui espère une montée en puissance de son effectif pour lutter avec l’OM ou l’ASSE afin d’aller chercher une place européenne.