FCGB : Javi Garcia, le Zénith voit double, Bordeaux voit trouble

Dans : Bordeaux, Mercato, OM, OL.

Plutôt offensif cet été sur le marché des transferts, Bordeaux espère réaliser un joli coup avec la venue de Javi Garcia.

Mais ce dossier est éminemment compliqué, et les chances de voir débarquer le milieu de terrain espagnol au Château du Haillan sont tout de même bien minces. Tout d’abord, il y a la concurrence. Si l’OM et l’OM sont cités, le Bétis Séville souhaite récupérer le joueur. Ensuite, il y a l’état de santé de l’ancien international espagnol, dont les soucis à la cheville pourraient ne pas être totalement résorbés. Enfin, et surtout, il y a les négociations âpres avec le Zénith Saint-Pétersbourg, qui préférerait vendre définitivement l’ancien membre de la Castilla du Real Madrid, mais veut bien envisager un prêt payant.

Selon France 3, une offre de 500.000 euros a été effectuée en ce sens, afin d’obtenir pendant une saison les services de Javi Garcia. Le club russe en demande le double, ce qui fait tout de même cher pour un prêt aux yeux des dirigeants aquitains, qui ont mis ce dossier en instance, tout en continuant de le surveiller de près. Car il y a aussi un élément qui compte dans ce dossier, c’est le fait que Jocelyn Gourvennec apprécie particulièrement le style de jeu et l’expérience de celui qui a été champion du Portugal (Benfica 2010), d’Angleterre (Manchester City 2012) et de Russie (Zénith 2015).