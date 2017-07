FCGB : Javi Garcia à Bordeaux, c'est chaud bouillant

Dans : Bordeaux, Mercato, Foot Europeen.

Dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Javi Garcia aux Girondins de Bordeaux prend forme.

D'ici à la fin de cette semaine, le mercato bordelais va s'enflammer. Le transfert de Wellington Silva, contre 5 ME, en provenance d'Arsenal est en bonne voie, sachant que le milieu offensif brésilien est attendu chez les Girondins pour signer un contrat de quatre ans. Mais cette arrivée pourrait ne pas être la seule. Si la piste menant au latéral Guilherme Arana (Corinthians) est abandonnée, faute d'accord financier, Bordeaux dispose toujours d'un gros pactole pour se renforcer. Et tout l'argent disponible au Haillan pourrait être mis sur la table pour faire venir Javi Garcia.

Selon Le Parisien, la venue de l'international espagnol à Bordeaux se précise. La direction a accéléré les négociations en transmettant « une offre de prêt au Zénith Saint-Pétersbourg incluant la prise en charge de la moitié de ces émoluments », soit 400 000 euros brut par saison. De son côté, le milieu défensif de 30 ans serait prêt à venir en Gironde cet été dans l'objectif de se relancer à un an de la Coupe du Monde, et sachant que Roberto Mancini ne compte plus trop sur lui en Russie. Si tout cela venait à se concrétiser dans les prochains jours, Bordeaux réaliserait un très joli coup sur le marché des transferts...