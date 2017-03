FCGB : Deux buts encaissés à Monaco, c'est du solide !

Dans : Bordeaux, Monaco, Ligue 1.

En Ligue des Champions aussi, les adversaires de l’AS Monaco passent un mauvais moment à Louis-II. La preuve, Manchester City (battu 3-1) n’a pas échappé au tarif de la Principauté mercredi.

Du coup, les équipes qui parviennent à limiter la casse se contentent de peu, à l’image des Girondins de Bordeaux. Après leur défaite 2-1 sur le Rocher le week-end dernier, les coéquipiers de Nicolas Pallois semblent satisfaits et surtout rassurés avant d’accueillir Montpellier samedi (20h).

« Nous avons fait une petite erreur et nous l’avons payée cash. Sur l’ensemble du match, nous avons bien défendu, nous avons bien appliqué les consignes du coach, a commenté le défenseur central sur le site officiel de Bordeaux. Nous avons eu quelques opportunités, pas énormes non plus, mais c’est dommage de ne pas avoir joué les coups à fond en attaque. Nous allons garder le même état d’esprit et gagner à domicile. »

Le seul regret de Pallois

« Oui, c’est très rassurant, a insisté l’ancien Niortais. Nous étions bien en place, bien en bloc et je pense que cela s’est vu. C’est juste dommage de prendre le premier but de cette façon. Maintenant, nous allons tout faire pour gagner à domicile. Nous recevons Montpellier samedi soir et il faut tout donner afin de prendre les trois points. » Cette fois, les Girondins pourront enfin sortir de leur moitié de terrain...