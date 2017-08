FCGB : De Jong, De Préville... Bordeaux galère au mercato

Dans : Bordeaux, LOSC, Mercato, Ligue 1.

Après avoir prêté Diego Rolan à Malaga pour une saison et après avoir recalé Luuk De Jong (PSV Eindhoven) alors que ce dernier était proche de signer, les Girondins de Bordeaux recherchent toujours l’oiseau rare en attaque. Et visiblement, Jocelyn Gourvennec n’a qu’un nom en tête pour concurrencer Alexandre Mendy et Gaétan Laborde : celui de Nicolas De Préville. Mais le dossier menant à l’attaquant du LOSC est complexe pour le club au scapulaire.

Selon L’Equipe, le club nordiste réclame 10ME pour se séparer de son meilleur buteur depuis le début de la saison en championnat (2 buts). Une somme que Stéphane Martin ne compte pas mettre sur la table malgré la volonté de son entraîneur. En effet, Bordeaux ne souhaite pas monter au-delà du prix qu’il aurait payé pour recruter Luuk De Jong, à savoir 8ME. Ces derniers jours, Lille a déjà refusé 6ME. Et visiblement, ce ne sont pas les 2ME supplémentaires que vont offrir les Girondins qui vont faire plier Marc Ingla, qui ne verrait pas forcément d’un mauvais œil que Nicolas De Préville poursuivre au LOSC. Autant dire qu’à moins de deux jours de la fin du mercato, l’arrivée d’un attaquant semble bien complexe à se concrétiser en Aquitaine…