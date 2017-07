FCGB : D’accord avec Arsenal, Bordeaux remplace Ounas

Dans : Bordeaux, Mercato.

Les Girondins de Bordeaux l’avaient annoncé, chaque départ important sera compensé cet été. Ce sera donc le cas après le transfert d’Adam Ounas à Naples.

Depuis quelques jours, la rumeur de l’arrivée d’un ailier brésilien circule du côté du Haillan. « Un Brésilien ? Je ne sais pas s’il est Brésilien. Vous savez il y en a beaucoup des joueurs au Brésil et ils se ressemblent tous ! », s’amusait l’entraîneur Jocelyn Gourvennec lorsque le journal Sud-Ouest l’interrogeait sur le sujet. On devinait alors que le bruit de couloir était fondé.

Et la presse brésilienne confirme en révélant même le nom du joueur, à savoir Wellington Silva (24 ans, 1,70m). Selon nos confrères, le milieu offensif de Fluminense (1 but et 1 passe décisive en 2017), capable d’évoluer sur un côté ou dans l’axe, serait en approche. Pour cela, Bordeaux a dû négocier avec Arsenal. En effet, le club londonien avait acheté le Brésilien en 2010 avant de le prêter pendant cinq saisons en D2 espagnole (Alcoyano, Murcie, Almeria et Levante) et en D2 anglaise (Bolton).

Une recrue à 5 M€

Résultat, Wellington Silva n’a jamais joué un match officiel avec les Gunners qui l’ont cédé gratuitement à Fluminense l’été dernier, mais avec une clause de rachat valable jusqu’à la fin du mois de juillet 2017. Une option dont les Girondins vont profiter puisque le pensionnaire de Premier League va racheter son ancien joueur et le revendre au FCGB pour 5 M€. A noter que la formation auriverde touchera la moitié de cette indemnité. Tout le monde sera donc gagnant, à commencer par Bordeaux qui s’apprête à boucler sa cinquième recrue.