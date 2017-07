FCGB : C'est mort pour Javi Garcia, la piste Mendy relancée

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Priorité absolue du mercato estival des Girondins de Bordeaux, Javi Garcia ne devrait finalement pas renforcer l’effectif de Jocelyn Gourvennec. Effectivement, L’Equipe indiquait lundi en début de soirée que les négociations avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour l’international espagnol se compliquaient, à tel point qu'elles avaient désormais peu de chances d’aboutir. Et pour cause, le club au scapulaire souhaitait récupérer l’ancien pilier de Benfica sous la forme d’un prêt et d’une prise en charge seulement partielle du salaire, quand le club russe n’était disposé à céder son joueur que dans le cadre d’un transfert sec. Chose que Bordeaux ne peut assumer financièrement, les émoluments du joueur étant absolument colossaux en Russie.

Le dossier Javi Garcia battant sérieusement de l’aile, la direction bordelaise aurait donc relancé un dossier laissé quelque peu sur le bord de la route ces dernières semaines, celui menant à Nampalys Mendy. Le milieu de terrain de Leicester intéresse également le FC Nantes, mais pourrait désormais être la priorité de Jocelyn Gourvennec pour renforcer son entrejeu, selon @Girondinfos. Une information finalement assez surprenante puisque Bordeaux semblait avoir définitivement abandonné la piste devant les soucis physiques récurrents du joueur. En parallèle de la piste Nampalys Mendy, le récent sixième de Ligue 1 travaillerait également sur le recrutement d’Otavio (23 ans), jeune milieu brésilien de l’Atletico Paranaense.