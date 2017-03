FCGB : Bordeaux veut réaliser un exploit inédit en L1

Dans : Bordeaux, OGCN, Ligue 1.

Longtemps écarté par l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, Diego Contento a retrouvé une place de titulaire chez les Girondins de Bordeaux.

A priori, le latéral gauche fera partie des 11 Bordelais qui débuteront à Nice lors de la prochaine journée de championnat. Pas de quoi inquiéter l’Italo-Allemand confiant grâce à la bonne dynamique des Marine et Blanc. Et persuadé que son équipe peut repartir de l’Allianz Riviera avec les trois points, ce que personne n’a réalisé depuis le début de la saison en Ligue 1 !

« Ce sera un match important pour nous et je suis déjà concentré pour affronter ce futur adversaire, a annoncé l’ancien joueur du Bayern Munich au site officiel du FCGB. C’est une très bonne équipe. Ils sont sur le podium juste derrière Monaco et Paris. Cela sera difficile d’aller jouer là-bas. Mais nous ferons le déplacement à Nice avec la volonté de gagner car nous voulons rester dans le haut de tableau du championnat. » En course pour une place européenne, Bordeaux tentera d’enfoncer le Gym qui reste sur deux matchs nuls consécutifs.