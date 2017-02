FCGB : Bordeaux s’enflamme littéralement pour François Kamano

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Ceux qui suivent de près la Ligue 1 le savent depuis longtemps, François Kamano possède un potentiel assez énorme, entrevu à Bastia ces deux dernières saisons.

Entrevu est le bon mot, car l’international guinéen a aussi le défaut de pouvoir totalement passer au travers d’un match, et à ce moment, tout le monde en vient à se demander pourquoi l’entraineur l’a aligné sur le terrain. Mais dimanche face à Guingamp, l’ailier natif de Conakry a livré une performance de premier choix, avec quelques gestes techniques somptueux, des provocations incessantes, et une implication dans tous les bons coups des Girondins. Acheté 2,5 ME à Bastia l’été dernier, Kamano monte clairement en puissance à l’image de son équipe, et Marius Trésor n’hésite pas à confier à Girondins TV tout le bien qu’il pense de son jeune attaquant.

« Sur son premier but, un contrôle et ouverture du pied… Un peu à la Thierry Henry et ça a permis à Bordeaux de prendre l’avantage […] C’est l’homme du match pour moi. Il aurait même pu marquer un ou deux buts de plus […] On sait que c’est un garçon qui a une très belle pointe de vitesse. Et quand il a pris la mesure de son adversaire, à partir de là il le met en difficulté. Et techniquement il n’est pas maladroit. Quand on voit le premier but à la vitesse où il contrôle et la vitesse où il ouvre son pied, on aurait dit Thierry Henry qui en a mis énormément de cette façon. On a vu en seconde période ensuite ses percussions… C’est lui qui est aussi sur le troisième but… Il faut qu’il continue comme ça à nous régaler et je pense que Bordeaux continuera à marquer des buts », a expliqué le dirigeant bordelais dans des propos retranscrits par Girondins4ever. Avec six buts marqués et deux passes décisives, Kamano réalise d’ores et déjà la meilleure saison d’une carrière qui ne fait que débuter, et Bordeaux compte bien en profiter encore longtemps.