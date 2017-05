Bordeaux-OM : Les supporters viennent doper les Girondins

Dans : Bordeaux, OM, Ligue 1.

Avant le grand match contre l'Olympique de Marseille ce dimanche soir au Matmut-Atlantique, les supporters des Girondins de Bordeaux ont chauffé tout le monde.

Depuis plusieurs décennies, la rivalité entre Bordeaux et Marseille est réelle, et cela s'est encore confirmé lors du dernier mercato hivernal avec le transfert chahuté de Sertic. En plus d'un duel historique, cet affrontement est pleinement d'actualité cette saison sur le terrain puisque l'OM, 5e, et Bordeaux, 6e à une unité, sont en lutte pour une place européenne. Et les deux clubs vont même pouvoir se départager ce dimanche dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1 puisque l'OM se déplacera en Gironde. Lors du dernier entraînement au Haillan avant cette rencontre décisive, les supporters marines et blancs ont d'ailleurs tenu à faire passer un message fort au groupe.

« Vous avez été dignes du peuple girondin. On a été fiers de vous. Cette saison ne mérite pas d'être gâchée par une défaite face à Marseille. Il faudra être des guerriers. Ayez conscience de ce que représentent ces 40 ans d'invincibilité. Il y aura une ambiance de feu au stade, on fera le travail. À vous d'en faire autant. On croit en vous et vous en êtes capables d'aller chercher cette victoire pour terminer la saison comme il faut », a lancé, selon le site Girondins33, le responsable des Ultramarines Florian Brunet, qui a donc mis la pression sur ses joueurs avant le grand rendez-vous européen contre l'OM... en espérant que ce discours ait les répercussions voulues.