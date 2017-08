Bordeaux : Malcom veut rester... pour partir au mercato ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Bundesliga.

Malgré son envie de rester une saison supplémentaire chez les Girondins, Malcom pourrait bien partir de Bordeaux durant les derniers jours du marché estival.

« J'ai un contrat à Bordeaux jusqu'en 2020. Il y a des sollicitations, mais je laisse mon agent s'en occuper. Je vais rester à Bordeaux ». Samedi, suite à sa très bonne prestation lors de la victoire de Bordeaux contre Metz (2-0), au cours de laquelle il a délivré une passe décisive, Malcom rassurait les supporters bordelais. S'il ne souhaite pas quitter à tout prix les Girondins cet été, l'attaquant brésilien ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Courtisé de tous les côtés par de gros clubs européens, de l'Angleterre à l'Italie en passant par l'Espagne et même la France, l'ancien joueur des Corinthians disposerait d'une sérieuse touche en Bundesliga.

Selon Kicker, Malcom serait effectivement en « négociations avancées » avec Wolfsbourg. D'après le journal allemand, le transfert du joueur de 20 ans pourrait même voir le jour cette semaine. Alors que son agent est présent à Bordeaux depuis la semaine dernière pour définir son avenir avec les dirigeants bordelais, le prodige brésilien s'apprête donc à affoler le mercato marine et blanc, surtout que le potentiel transfert de Malcom pourrait rapporter plus de 20 ME...