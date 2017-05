Bordeaux : Carrasso heureux de faire fermer des bouches

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Alors que les Girondins de Bordeaux étaient à l'agonie en fin de match, dimanche à Dijon, Cédric Carrasso a réussi à éviter le pire, notamment à l'ultime seconde en repoussant une frappe à bout portant de Kwon. Si son avenir est au coeur de toutes les supputations, le gardien de but bordelais n'ayant pas encore reçu d'offre de prolongation de la part des dirigeants girondins, Carrasso vient d'enchaîner le quatrième match sans prendre le moindre but. Pas mal pour un portier que l'on dit sur le déclin et un poil hors de forme.

Ce résultat arraché contre Dijon a d'ailleurs permis à Cédric Carrasso de répondre à ses détracteurs et à ceux qui estiment qu'il est fini. « Il y a trop de choses qui se racontent sur moi. On parle trop de Carrasso par rapport à son âge et à des blessures anciennes qui arrivent à tout le monde. S'ils me jugent sur ça, c'est leur problème. Moi je ne me juge que les performances sportives », a lancé Cédric Carrasso, qui a bien compris que les responsables des Girondins de Bordeaux avaient probablement déjà fait leur choix, le nom de Benoît Costil revenant avec insistance depuis des semaines.