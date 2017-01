Bordeaux a gagné un match de L1 note Gourvennec

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec, entraineur de Bordeaux, après la victoire 1-0 face à Toulouse : « On a rempli l'objectif qui était de regagner un match en L1 (la dernière victoire datait de novembre). On a fait l'entame que l'on voulait, on a marqué très vite, c'est peut-être ça qui nous a fait relâcher le pressing que l'on voulait mettre d'entrée de jeu. Cela a été un match très indécis, Toulouse nous a maintenus sous pression toute la première mi-temps. Puis il y a l'exclusion avec cet excès d'engagement et ce geste dangereux. Ils se retrouvent à dix et c'est différent.

Sur la deuxième mi-temps, on peut regretter de ne pas avoir breaké parce qu'on a eu un nombre incalculables d'occasions nettes pour marquer pour passer à deux voir plus, et on n'a pas été capable de le faire. Toulouse a pris beaucoup de risques à 10 contre 11, ils se sont énormément exposés mais on n'a pas su conclure soit par maladresse, soit par manque de spontanéité, soit parce que Lafont a aussi fait des exploits, soit par manque de réussite »