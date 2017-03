EdF : Tolisso se fait petit avec une idée derrière la tête

Dans : Equipe de France.

Convoqué en équipe de France pour la première fois de sa carrière, Corentin Tolisso (22 ans) ne veut surtout pas laisser passer sa chance.

Mais dans un premier temps, le milieu de l’Olympique Lyonnais préfère se montrer discret au sein du groupe. « C'est sûr que je suis nouveau en équipe de France mais je vais rester moi-même, a confié l’ancien capitaine des Espoirs à L’Equipe. Sur le terrain, je vais jouer comme je sais jouer. Je ne vais pas beaucoup parler dans le vestiaire. Pour ma première en équipe de France, observer c'est important. » Ce qui ne l’empêche pas de viser haut avec les Bleus.

« Le Mondial 2018 ? Bien sûr. Une fois qu'on est appelé en équipe de France, on a tous l'ambition de la grande compétition qui suit, a annoncé le Lyonnais. Ça va être important de se qualifier rapidement. Et mon objectif est d'aller à la Coupe du monde. » Si Didier Deschamps lui offre du temps de jeu contre le Luxembourg et l’Espagne (25 et 28 mars), Tolisso devra convaincre le sélectionneur tricolore pour accrocher le bon wagon.