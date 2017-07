EdF : Personne n’est intouchable, surtout Benzema lâche Deschamps

Dans : Equipe de France.

Au cours d’un échange avec des lecteurs du quotidien régional Ouest-France, Didier Deschamps a évoqué l’actualité de la sélection tricolore.

Sans surprise, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas échappé au sujet Karim Benzema. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions cette saison, l’attaquant du Real Madrid est toujours écarté pour des raisons sportives. C’est du moins ce qu’affirme Deschamps, qui n’a pas changé de version et qui assure que personne n’est intouchable dans le groupe.

« Les anciens de l'équipe de France n’ont pas de "wild card" avec moi. Je ne suis pas une banque, je ne donne pas de garantie, a assuré le patron des Bleus. Si je pense qu’un jeune peut apporter plus qu’un joueur de 30 ans, alors je mettrai le jeune, sans hésitation. Bien sûr, choisir, c’est aussi éliminer. Et c'est notamment ce qui se passe avec Karim Benzema. Je pense que j’ai été suffisamment clair à ce sujet : la notion de collectif passe au-dessus de tout. Et ce sera toujours ainsi pour moi. Ça ne le concerne pas spécialement, c’est valable pour tous les joueurs du groupe. » Traduction, Benzema est simplement victime de la concurrence.