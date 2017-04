EdF : Ignoré par Deschamps, Andy Delort a la classe

Dans : Equipe de France, TFC.

En difficulté au Mexique, Andy Delort a décidé de quitter les Tigres de Monterrey pour rejoindre Toulouse cet hiver. Un choix payant.

Titulaire indiscutable au Téfécé, l’attaquant de 25 ans s’est montré décisif avec 5 buts inscrits en championnat depuis son arrivée. Bien évidemment, c’est loin d’être suffisant pour frapper à la porte de l’équipe de France. L’ancien Caennais a encore du chemin à parcourir, ne serait-ce que pour retrouver son meilleur niveau. En attendant, Delort reconnaît volontiers que les attaquants choisis par le sélectionneur Didier Deschamps lui sont supérieurs.

« Oui, oui. En sélection, il y a des attaquants extraordinaires. Je sais très bien que je n’ai pas ma place dans ce groupe aujourd’hui, a admis le Toulousain dans Onze Mondial. Après, on ne sait jamais. Si j’enchaîne et que je prends de la confiance, on fera peut-être appel à moi s’il y a des blessés. Mais aujourd’hui, sincèrement non, je n’ai pas le niveau pour être avec les Bleus. Le Mondial 2018 ? On ne sait jamais. Dans le foot, ça va tellement vite, regarde Ngolo Kanté… Mais aujourd’hui, les attaquants sélectionnés sont meilleurs que moi. » Une belle preuve de lucidité.